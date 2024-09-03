البيئة: توقيع عقد إدارة وتشغيل مصنع المخلفات الصلبة بدفرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم مراسم توقيع عقد إدارة وتشغيل مصنع تدوير ومعالجة المخلفات الصلبة بدفرة وتقديم خدمات المعالجة والتدوير ونقل المرفوضات إلى المدفن الصحي بالسادات، وذلك بين محافظة الغربية وشركة زيرو كاربون للتنمية المستدامة، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووقع على العقد، اللواء أحمد أنور، السكرتير العام لمحافظة الغربية، والمهندس كريم السبع، الرئيس التنفيذي لشركة زيرو كاربون للتنمية المستدامة، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارتي التنمية المحلية والبيئة والمحافظة والشركة.

ومن جانبها، أكدت الدكتور ياسمين فؤاد، حرص الدولة المصرية خلال العمل على عملية الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة والتي تتم بدعم وتوجيهات من رئيس الجمهورية، على بناء البنية التحتية، مشيرة إلى أنه فيما يخص الجزء الخاص بعقود التشغيل تم أخذ خطوتين أحدهما خاص بالرسوم الخاصة بمنظومة النظافة والتي تم البدء فيها منذ مايو الماضي على مستوى المجتمعات العمرانية والمحافظات، وهو ما يمثل خطوة مهمة لضمان استدامة المنظومة.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن المصنع الذي تم تطويره من خلال 3 خطوط لإنتاج RDF سيتم تشغيله من خلال شركة زيرو كاربون، مؤكدة أهمية تقديم المحافظة الدعم لضمان وصول المخلفات للمصنع كجزء مهم من عملية التشغيل.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مجمع منشآت المعالجة بدفرة لمعالجة المخلفات إنتاج السماد العضوي والوقود البديل، مكون من 3 مصانع أهلتها الدولة بالكامل لمعالجة المخلفات المتولدة عن مدينة طنطا، مشيرة أن المجمع يضم 6 خطوط للفرز بطاقة 20/ طن ساعة للخط بإجمالي 120 طن/ ساعة، وهو ما يجعل المصانع قادرة على معالجة المخلفات البلدية الصلبة بقدرة 1920 طن/ يوم (ورديتين).

وأضافت وزيرة البيئة، أن محافظة الغربية لها وضع خاص نظرًا لعدم وجود ظهير صحراوي خاص بها، وزياده كمية المخلفات المتولدة عنها، والتحديات التي تواجهها في عمليات الجمع والنقل في الجزء الخاص بعملية التدوير، مشيرة إلى أن الوزارة بتقوم بدعم المحافظة من خلال البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة البلدية التابع لوزارة البيئة بالتعاون الكامل مع وزارة التنمية المحلية، يقوم البرنامج بالعمل على 4 محافظات (الغربية - كفر الشيخ - أسيوط - وقنا) والذي يُمول من الجانب الألماني، وبنك التعمير الألماني، وGIZ والاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أن البرنامج يعمل من خلال المرحله الثانية على البنية التحتية، وبناء القدرات.

ووجهت وزيرة البيئة، الشكر لوزارة التنمية المحلية لدعمها قرار مجلس الوزراء لمنع استيراد المخلفات والعمل على تشجيع قيام صناعة تدوير المخلفات وخاصهRDF، لافتة إلى أنه تم الوصول الآن إلى مليون و200 ألف يتم إنتاجهم من الRDF، كما يوجد 5 مصانع أسمنت تقوم بتأجير مصانع لتدوير المخلفات لإنتاجه، مؤكدة عدم الإضرار بصناعة الأسمنت والاستثمارات الخاصة بها.

وأكدت وزيرة البيئة، أن برنامج الحكومة يستهدف خلال الـ 3 سنوات القادمة، من خلال التنسيق والتعاون بين البيئة والتنمية المحلية، زيادة نسبة التدوير وهو ما ينتج عنه زيادة نسبة الجمع وتقليل نسبة الدفن الآمن.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الحكومة بكل وزاراتها المعنية بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة تعمل على قدم وساق لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك في ضوء الأهمية القصوى، التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلًا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن الدولة حريصة على إشراك شركات القطاع الخاص المصري في منظومة المخلفات البلدية الصلبة وإتاحة المجال للشركات الوطنية العاملة في مجال المخلفات، وطرح مشروعات البنية التحتية بالمنظومة والتي تم تنفيذها على الشركات الخاصة لإداراتها والحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا الشأن خلال الفترة الماضية، لافته إلى أنها شهدت خلال الفترة الأخيرة توقيع عقود إدارة وتشغيل مصانع معالجة وتدوير المخلفات بين محافظتي قنا وسوهاج ومجموعة مصر للأسمنت.

وأضافت منال عوض، أن الوزارة تابعت منذ بدء تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة عن كثب مشروعات منظومة المخلفات بمحافظة الغربية والتي بلغت التكلفة الإجمالية لها حتى الآن 275 مليون جنيه بتمويل من الوزارة، حيث تم الانتهاء من إنشاء مصنع لمعالجة وتدوير المخلفات في مدينة المحلة الكبرى بتكلفة 90 مليون جنيه.

كما تم الانتهاء من رفع تراكمات تاريخيّة للمخلفات في مراكز (دفرة - المحلة الكبرى - طنطا - بسيون - سمنود - كفر الزيات) بإجمالي 775 ألف طن مخلفات بتكلفة بلغت 85 مليون جنيه.

وتم الانتهاء من إنشاء مجمع مصانع تدوير ومعالجة المخلفات بدفرة والذي يتضمن عدد 3 مصانع (السادات - دفرة القديم - دفرة الجديد) بإجمالي 6 خطوط حيث تم تطويرها بالكامل عن طريق وزارة الإنتاج الحربي بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 100 مليون جنيه وبطاقة إنتاجية تبلغ 1200 طن في اليوم.

وأشار وزيرة التنمية المحلية، إلى أنه في إطار تعاون الوزارة مع شركاء التنمية الدوليين فإنه جار إنشاء مصنع جديد لتدوير المخلفات الصلبة بمدينة دفرة بطاقة تصميمية 1800 طن/ يوم ضمن مشروعات تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر، مشيرة إلى أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على الاستمرار في طرح إدارة وتشغيل مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات من مصانع التدوير والمعالجة والمدافن الصحية الآمنة التي تم الانتهاء منها على أرض مختلف محافظات الجمهورية على شركات القطاع الخاص الوطني بما يحقق أقصى استفادة من الاستثمارات التي ضختها الدولة خلال السنوات الماضية.

وأشادت منال عوض، بجهود الفرق التنفيذية المعنية بمنظومة المخلفات الصلبة في وزارتي التنمية المحلية والبيئة على المجهود المبذول خلال الفترة الماضية منذ انطلاق المنظومة على أرض المحافظات، مشيرة إلى أهمية تقديم المحافظة الغربية للدعم اللازم للشركة لتنفيذ التعاقد الذي تم توقيعه اليوم.

ومن جانبه، أكد اللواء أشرف الجندي، أن هناك توجهًا رئيسيًا لدى المحافظة وهو العمل على الحفاظ على البيئة والتخلص الآمن من تراكمات المخلفات بما لا يؤثر على الصحة العامة للمواطنين، من خلال تفعيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة، والتي ترتكز في أحد محاورها على تطوير البنية التحتية لمنظومة التدوير والمعالجة وذلك بإشراك القطاع الخاص في المنظومة.

وتابع "الجندي": تجربة تشغيل مصنع تدوير المخلفات بالمحلة في المحافظة تعد نموذجا يجب الاقتداء به في مسار الشراكة والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، للتوسع بمشروعات دعم التحول نحو الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية، مشيرًا إلى أن مجمع مصانع تدوير ومعالجة المخلفات الصلبة بدفرة يقام على مساحة 11.5 فدان بمتوسط متولد يومي 650 - 700 طن/ يوم ويتكون من 3 مصانع (السادات - دفرة القديم - دفرة الجديد)، عبارة عن 2 خط بكل مصنع.

كما تم الانتهاء من تطوير 6 خطوط عن طريق الإنتاج الحربي و8 غرابيل منها 6 ثابت و2 متحرك، والطاقة الإنتاجية التصميمية 80 طن/ ساعة، أما عن المعدات فيوجد (8 سيارات حمولة 40 طنا - 2 سيارة حمولة 20 طنا - 3 حفار - 2 لودر كبير - 3 لودر مفصلي صغير - 14 لودر زاحف - 12 جرارا زراعيا - 12 مقطورة جرار - 5 مقطورة ترطيب - 5 ماكينات تقليب سماد - 6 سيارات حمولة 5 أطنان).

وأوضح أنه يتم إنشاء مصنع جديد لتدوير القمامة مجاور للمصنع القديم على مساحة (12 ط، 11 ف) بطاقة تصميمية 1800 طن/ يوم، ضمن مشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر.

ومن جانبه، قال المهندس كريم السبع، الرئيس التنفيذي لشركة زيرو كاربون للتنمية المستدامة، إن المشروع يأتي ضمن استراتيجية الشركة نحو مواصلة التوسع والاستثمار داخل السوق المحلية ودعم توجهات الدولة لتحقيق الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية ومواجهة تحديات التغير المناخي وذلك بالتعاون والتنسيق المستمر مع كل المؤسسات الحكومية والتي يأتي في مقدمتها وزارتي البيئة والتنمية المحلية.

وأشار إلى أن الشركة تتطلع لاستكمال نجاحاتها المحققة بمشروعات إنتاج الوقود البديل والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة، ليتم مواصلة تلك النجاحات في المشروع الجديد بمحافظة الغربية، حيث ستتولى الشركة مهمة معالجة ما يقارب مليون طن سنويًا من عمل الشركة بالمحافظات الحالية.

وأضاف "السبع"، أن الشركة استطاعت خلال الأعوام الماضية أن تكون في مقدمة الشركات المميزة في مشروعات إنتاج الوقود البديل المستخدم في صناعة الأسمنت كبديل للفحم، كما تعمل على تطوير منتجها من السماد العضوي ليستخدم كبديل للأسمدة الكيماوية في الزراعة.

وتابع أن حجم أعمال الشركة داخل السوق المصرية يصل لنحو 100 مليون جنيه، منوهًا بأن الشركة تتطلع لمواصلة التوسع عبر ضخ استثمارات جديدة بقيمة تصل لنحو 500 مليون جنيه خلال العام المقبل 2025 من خلال إقامة مشروعات جديدة بالعديد من محافظات الجمهورية.