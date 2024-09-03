شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الغذائى فى مقدمة أهداف التحالف الوطنى للعمل الأهلى.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يأتي الأمن الغذائي على رأس أجندة التحالف الوطني للعمل الأهلي، لتوفير السلع الغذائية الأساسية للأسر الأكثر احتياجًا بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية وتخفيف العبء، والتي تتوجت بحملة "إيد واحدة" كونها تعد مبادرة اجتماعية تنموية تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري، لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية بالوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر الأكثر احتياجا.

وفي هذا السياق، شملت أعمال التحالف خلال الأسبوع الجاري، قيام السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ووفد من الامانة الفنية للتحالف الوطني، بزيارة تفقدية لمقر بنك الطعام المصري، في إطار حرص التحالف على دعم مؤسساته الاعضاء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في مجال الأمن الغذائي.

واطلعت السفيرة على أنشطة وبرامج بنك الطعام المصري المتنوعة التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع المصري، مشيدة بدور البنك المحوري في دعم الأمن الغذائي وتخفيف حدة الفقر، في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وعلى الجانب الآخر، شملت إنجازات حملة إيد واحدة في 30 يوم، ما يتعلق بالدعم الغذائي إذ تم توزيع وجبات ساخنة لعدد157,557مستفيد، توزيع لحوم طازجة لعدد 19,201 أسرة مستفيدة، فضلا عن توزيع كراتين غذائية لعدد 52,313 أسرة مستفيدة.



