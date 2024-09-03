شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يسلم نظارات طبية لأهالى كفر الدوار ضمن حملة "ايد واحدة" والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهودها المتواصلة لخدمة المجتمع، أعلنت مؤسسة صناع الخير، العضو في التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، عن استمرار تنفيذ مبادرة "إيد واحدة" بالتعاون مع مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع والمجلس القومي للمرأة.

تأتي هذه الجهود استكمالاً لمبادرة "عنيك في عنينا" التي تهدف إلى تحسين صحة العيون وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للأكثر احتياجاً، وفي هذا الإطار، قامت المؤسسة بتسليم نظارات طبية مجانية لعدد كبير من الأهالي في قرية كوم البركة بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وذلك تمهيداً لإجراء عمليات جراحية عيون متخصصة.

وستشمل هذه العمليات مجموعة متنوعة من التدخلات الجراحية الهامة، مثل إزالة المياه البيضاء والحول وتركيب العدسات، وغيرها من العمليات التي من شأنها تحسين الرؤية واستعادة القدرة على ممارسة الحياة اليومية بشكل طبيعي.

وتؤكد مؤسسة صناع الخير على أهمية الشراكة المجتمعية في تحقيق التنمية المستدامة، مشيدة بالتعاون المثمر مع مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع والمجلس القومي للمرأة.

وتعتبر هذه المبادرة نموذجاً يحتذى به في مجال المسؤولية المجتمعية، حيث تساهم في تحسين جودة حياة الأهالي وتوفير خدمات صحية متميزة بالمجان.



التحالف الوطنى يوزع نظارات طبية



التحالف الوطنى يوزع نظارات