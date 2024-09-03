نفت مصادر في وزارة التربية والتعليم العالي، عبر "النشرة"، ما يتم التداول به، لا سيما على مواقع التواصل الإجتماعي، عن دفع قطر الرسوم عن جميع طلاب المدارس الرسمية والمهنيات في لبنان، مؤكدة أنها معلومات مفبركة.

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر وزارة التربية نفت عبر "النشرة" ما يتم تداوله عن دفع قطر الرسوم عن جميع طلاب المدارس الرسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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