النشرة: اصابة احد المدنيين المتعاقدين مع اليونيفيل على طريق الخيام بعض تعرضه لإطلاق نار اسرائيلي

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن "اصابة احد المدنيين المتعاقدين مع قوات اليونفيل الدولية على طريق الخيام - الحمامص بعد تعرضه لإطلاق نار اسرائيلي من مستعمرة المطلة اثناء انتظاره للقوات الدولية التي كانت ستقلّه الى احد المواقع الحدودية".

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