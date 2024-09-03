أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف "إندلاع حريق في كنيسة القديس نيكولاس في قرية غروزسكويه في المقاطعة، استهدفتها مسيرة أوكرانية". ولفت الى أن "مسيرة أوكرانية أخرى هاجمت مبنى عاما في نفس القرية ما أسفر عن إلحاق ضرر بسقفه، دون وقوع إصابات".

كانت هذه تفاصيل خبر إندلاع حريق في كنيسة القديس نيكولاس في بيلغورود استهدفتها مسيرة أوكرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.