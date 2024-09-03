أمطار غزيرة ورياح شديدة وسيول شهدتها منطقة مكة المكرمة

تعرّضت منطقة ​مكة المكرمة​، لأمطار غزيرة تحوّلت إلى سيول، ما أعاق حركة المرور خاصّةً في مدينتَي مكة وجدة.

وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة، أنّ المنطقة شهدت أمطارًا رعديّةً وتساقطًا للبرَد وعواصف ترابيّة، مع ارتفاع الأمواج على السّواحل واحتمال تكون أعاصير.

وشهد الحرم المكّي هطول أمطار غزيرة، فيما أعلن الهلال الأحمر جاهزيّته للتّعامل مع الحالة المطريّة في منطقة مكّة المكرّمة، مناشدًا الجميع "اتّباع إجراءات السّلامة، وتجنّب عبور مجاري السّيول".

وكان قد نبّه المركز الوطني للأرصاد في السعودية أمس، من "أمطار غزيرة ورياح شديدة السّرعة على منطقة مكة المكرّمة، تشمل تأثيراتها محافظة جدّة، وتؤدّي إلى شبه انعدام في مدى الرّؤية الأفقيّة، وارتفاع الأمواج وتساقط البرَد وجريان السّيول".