تعرّضت منطقة مكة المكرمة، لأمطار غزيرة تحوّلت إلى سيول، ما أعاق حركة المرور خاصّةً في مدينتَي مكة وجدة.
وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة، أنّ المنطقة شهدت أمطارًا رعديّةً وتساقطًا للبرَد وعواصف ترابيّة، مع ارتفاع الأمواج على السّواحل واحتمال تكون أعاصير.
وشهد الحرم المكّي هطول أمطار غزيرة، فيما أعلن الهلال الأحمر جاهزيّته للتّعامل مع الحالة المطريّة في منطقة مكّة المكرّمة، مناشدًا الجميع "اتّباع إجراءات السّلامة، وتجنّب عبور مجاري السّيول".
وكان قد نبّه المركز الوطني للأرصاد في السعودية أمس، من "أمطار غزيرة ورياح شديدة السّرعة على منطقة مكة المكرّمة، تشمل تأثيراتها محافظة جدّة، وتؤدّي إلى شبه انعدام في مدى الرّؤية الأفقيّة، وارتفاع الأمواج وتساقط البرَد وجريان السّيول".
كانت هذه تفاصيل خبر أمطار غزيرة ورياح شديدة وسيول شهدتها منطقة مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.