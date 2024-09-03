الجيش الإسرائيلي: قتلنا قائد سرية في "حماس" قاد عملية في نيتيف هعاسارا في 7 تشرين الأول

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "في عمليّة مشتركة للجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك)، أغارت طائرات حربيّة تابعة لسلاح الجو، بتوجيه من فرقة ​غزة​ وجهاز الأمن العام، على مجمع استخدمه عناصر لحركة "حماس"، الّذين تصرّفوا على مقربة من منطقة مستشفى الأهلي في مدينة غزة".

وأشار في تصريح، إلى أنّ "خلال الغارة، تمّ القضاء على ثمانية عناصر من "حماس" تابعين لكتيبة الدرج والتفاح، منهم المدعو أحمد فوزي ناصر محمد وادية، وهو قائد سريّة النّخبة في الكتيبة، وأحد عناصر منظومة المظلّات الشّراعيّة الحمساويّة". وادّعى أنّ "في 7 تشرين الأوّل الماضي، تسلّل وادية إلى نيتيف هعاسارا، من خلال مظلّة شراعيّة، وقاد العمليّة الّتي ارتُكِبت في البلدة".

ولفت أدرعي إلى أنّ "خلال الغارة، تمّ القضاء على مسلّح عمل في التخصّصات الحربيّة في مجال الهندسة، والقنص والصّواريخ المضادّة للدّروع، وكان مسؤولًا عن تزويد العبوات النّاسفة الّتي استُخدِمت لتفجير السّياج في منطقة الكتيبة خلال هجوم 7 تشرين".