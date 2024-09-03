يائير لابيد: لدى نتانياهو دائما عذر لمواصلة الحرب إلى الأبد

اعتبر زعيم المعارضة الاسرائيلية يائير لابيد، أن "لدى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو دائما عذر لمواصلة الحرب إلى الأبد عبر دخول رفح ثم نتساريم والآن فيلادلفيا"، مشيرا الى ان "الشيء الوحيد الذي يهم نتانياهو هو عدم انهيار حكومته".

وفي وقت سابق، اعتبر نتانياهو أن 3 من بين أهداف الحرب الأربعة التي حددتها إسرائيل، لن تتحقق إلّا بمواصلة سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا، ومعبر رفح.

وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحافي مساء أمس، أنه باستثناء هدف "إعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان"، فإن أهداف الحرب التي تتمثل بـ"القضاء على حماس، وإعادة الأسرى، وإلغاء أي تهديد مستقبلي على إسرائيل من غزة"، تتطلب السيطرة على محور فيلادلفيا ومعبر رفح.