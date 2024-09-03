القضاء التركي قرر سجن عميل للموساد الإسرائيلي يدير شبكة أموال في تركيا

ذكرت وكالة "الأناضول" التّركيّة، أنّ "القضاء التركي قرّر حبس العميل لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، ليريدون ركسهيبي (Liridon Rexhepi)، بعد توقيفه في 30 آب الماضي".
وأوضحت مصادر أمنيّة لـ"الأناضول"، أنّ "ركسهيبي كان يدير شبكة أموال تابعة للموساد في تركيا، ويقوم بتصوير لقطات بطائرات مسيّرة (درون) بأوامر من جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، فضلًا عن أنشطة حرب نفسيّة ضدّ سياسيّين فلسطينيّين".
وأشارت إلى أنّه "تبيّن أنّ ركسهيبي (لم يُكشف عن جنسيّته) قام بتحويل أموال إلى عناصر تابعة للموساد في تركيا، الّذين بدورهم كانوا يجمعون معلومات عن سوريا"، وذكرت أنّ "السّلطات التّركيّة عملت على مراقبة جميع تحرّكات ركسهيبي وخاصّةً التّحويلات الماليّة في حساباته، اعتبارًا من دخوله تركيا في 25 آب الماضي".
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