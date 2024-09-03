اصابة فتى في الضنية بطلق ناري خلال ممارسته الصيد

اصيب الفتى ع. ق. ع. البالغ من العمر 12 عاما بطلق ناري في قدمه ببندقية صيد عن طريق الخطأ، خلال ممارسته هواية الصيد في جبال الاربعين ببلدة بقاعصفرين في الضنية.
وقد تم نقله بواسطة اسعاف جهاز الطوارئ والاغاثة الى احد المستشفيات للعلاج ووصفت حالته بالمستقرة.
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