اصابة شخص بحروق جراء اندلاع حريق داخل ڤان على المسلك الشرقي لاوتوستراد نهر ابراهيم

اندلع حريق داخل سيارة ڤان على المسلك الشرقي لاوتوستراد نهر ابراهيم مفترق قرطبا ، وقد اصيب شخص بداخلها بحروق عملت عناصر الدفاع المدني في مركز جبيل الاقليميعلى نقله الى مستشفى سبدة مارتين للمعالجة، كما عملت عناصر الدفاع المدني على اهماد النيران ، وقد تسبب الحادث بزحمة سير خانقة في المحلة.

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