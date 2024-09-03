سيف: الدعم عن الخبز سيُرفع خلال أيام وأعتقد أن سعر الربطة سيرتفع بين 10 و15 ألف ليرة

أعلن نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان ​أنطوان سيف​، أنّ "بين 10 و15 أيلول الماضي، سيُرفع الدّعم عن ​الخبز​"، مطمئنًا اللّبنانيّين بأنّ "السّعر لن يرتفع كثيرًا". وأوضح أنّ "المواطن يدفع اليوم 60% حسابه الخاص من سعر ​ربطة الخبر​ الّذي يبلغ 55 ألف ليرة لبنانيّة، فيما الـ40% المتبقّية فهي مدعومة من الخزينة اللّبنانيّة".

ولفت في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "من اليوم وحتّى 15 أيلول، سيتمّ رفع الـ40%، ومن المتوقّع أن يتعدّل سعر ربطة الخبز"، مشيرًا إلى أنّ "برأيي سيرتفع السّعر من 10 إلى 15 ألف ليرة، أي أنّ السّعر سيصل كحدّ أقصى الى 70 ألف ليرة لبنانيّة وما دون"، ومبيّنًا أنّه "من الممكن أن يكون هناك تعديل بسيط في الوزن".

وذكر سيف أنّ "بعد رفع الدّعم، سيبصح لدى أصحاب المطاحن الّتي تستورد ​القمح​، حرّيّة استيراد القمح بكميّات أكبر وبنوعيّة أفضل، وستكون هناك منافسة في السّوق حول سعر ونوعية القمح والطّحين، وهذا ينعكس على نوعيّة الخبز". وركّز على أنّ "اقتصادنا مدولَر، وسعر الخبز سيتحرّك مع الدولار، وبطبيعة الحال سيرتفع في حال ارتفع الدولار".