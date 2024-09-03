وفاة الشاعر والأديب اللبناني جورج شكّور

توفي الشاعر والأديب اللبناني الكبير جورج شكّور ويحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة بعد الظهر في كنيسة سيدة النياح -شيخان-قضاء جبيل. يتقبل التعازي في الكنيسة يومي الأربعاء والخميس من الساعة 11 قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساء، ويوم الجمعة 6 الجاري في صالون كاتدرائية مار نقولا للروم الأرثوذكس -الأشرفية، من الساعة 11 الى الساعة 6 مساء. لمزيد من التفاصيل انقرهنا

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