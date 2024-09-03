شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.8 ريختر يضرب جزر تونجا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر اليوم الثلاثاء، قبالة ساحل تونجا في المحيط الهادي.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال كان على بعد 117 كلم جنوب شرقي بانجاي، وعلى عمق 10 كلم.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.

