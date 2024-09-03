مدير مكتب شباب المعرفة: نسعى لتأهيل الشباب لمواكبة متطلبات سوق العمل|خاص

ياسر رشاد - القاهرة - في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية (بداية جديدة لبناء الانسان)..

واصلت وزارة الشباب والرياضة تنفيذ جلسات ملتقي شباب المعرفة في نسخته الثانية، والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتستمر فعاليات ملتقي شباب المعرفة خلال يومي (2، 3) سبتمبر الجاري، و ملتقي شباب المعرفة تحت شعار "الشباب العربي - فرص وتحديات المستقبل"، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية (بداية جديدة لبناء الانسان).

تصريحات خاصة من مدير مكتب شباب المعرفة المصري

قال فتحي عماد مدير مكتب شباب المعرفة المصري فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" : "نحن اليوم فى ملتقى شباب المعرفة بالتعاون ما بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة و البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، تم استضافة فعاليات الملتقى على مدار اليومين، اليوم الأول كان لدينا أربعة محاور رئيسية بتدور حول البيئات التمكينية للشباب وتعزيز دور الشباب فى مراكز صنع القرار و الصحة النفسية للشباب فى ظل التسرع التكنولوجي والذكاء الاصطناعي و تأثير التكنولوجيا على وظائف المستقبل والإضافة إلى البيئة التعليمية والتحديات و الفرص فى التعليم والتدريب والتنشئة من الشباب حتى النشء.

فتحى عماد ومحرره الخليج 365

مدير مكتب شباب المعرفة ومحرره الخليج 365

وأضاف عماد : "الملتقى الخاص بنا يتحدث فى العموم عن مستقبل الشباب فى ظل تسرع التكنولوجيا والتغيرات التكنولوجية السريعة، يعنى إزاى شبابنا هيقدروا يواكبوا متطلبات سوق العمل الدولي هو ده الدور الخاص بنا تحديدا اليوم اتشرفنا خلال فعاليات الملتقى بتدشين مكتب شباب المعرفة المصرى اللى هيكون بيشتغل من خلال وزارة الشباب والرياضة على تأهيل ورفع مهارات الشباب وثقل مهاراتهم لمواكبة متطلبات سوق العمل وتعزيز الشراكات مع الجهات المختلفة لأجل تحقيق تقدم معرفى لمؤشر مصر المعرفى بين دول العالم.

فتحى عماد ومحرره الخليج 365

مدير مكتب شباب المعرفة ومحرره الخليج 365

الفرص والتحديات في التعليم والتدريب والتنشئة من النشء حتى الشباب

وتناولت الجلسة والتي جاءت بعنوان "الفرص والتحديات في التعليم والتدريب والتنشئة من النشء حتى الشباب" عدة محاور أهمها (دور النظام التعليمي وبرامج التدريب في صناعة القيادات الشبابية. المتحدثون، المهارات التي يجب على الشباب تعلمها لتطوير مهاراتهم لمواكبة متطلبات سوق العمل الدولي، كيفية استخدام البلدان المختلفة للذكاء الاصطناعي في أنظمتها التعليمية، المخاطر المحتملة من الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقليل مهارات المعلمين وتقليل التفاعل البشري، المهارات الرقمية التي يجب على الشباب تعلمها لضمان الاستخدام الأمثل للذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية).

حضر الجلسة الدكتور / طارق شوقي وزير التربية والتعليم الأسبق، الدكتور حسام بدراوي مستشار الحوار الوطني، ماجد حربي مدير عام شركة نهضة مصر لريادة الاعمال EdVentures، عبد الله عرمش رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة.

جدير بالذكر ان حفل الافتتاح حضره الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم للبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي - مكتب مصر، الدكتور هاني تركي مدير مشروع المعرفة العالمي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولفيف من الشخصيات العامة والإعلاميين.