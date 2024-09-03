روسيا ترسل إلى مصر أقوى أسلحتها

ياسر رشاد - القاهرة - تشارك مؤسسة "روس أوبورون أكسبورت" الروسية في معرض مصر الدولي للطيران 2024 في مطار العلمين، والذي سيستمر من الـ3 وحتى الـ5 من سبتمبر الجاري.

وحسب روسيا اليوم، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة Rosoboronexport ألكسندر ميخيف أن روسيا ستعرض أحدث إنجازات صناعة الدفاع الروسية في مجال الطيران والدفاع الجوي والمركبات غير المأهولة، التي تم اختبارها في ظروف قتالية حقيقية.

المروحيات القتالية "كا-52"

وسيتم عرض المروحيات القتالية "كا-52" المزودة بصاروخ Izdeliye 305E الموجه الخفيف متعدد الأغراض، حيث تشكل هذه المروحية المعترف بها على أنها الأفضل في فئتها بالسوق العالمية الأساس للمجموعات القتالية التابعة لطيران الجيش الروسي وتستخدم بنجاح في العمليات القتالية بما في ذلك الصاروخ 305E لتدمير أهداف مختلفة بشكل فعال.

سيتمكن المشاركون وضيوف المعرض أيضا من التعرف على صاروخ كروز الجديد متعدد الوظائف عالي الدقة Kh-69، المقترح إدراجه في مجمع أسلحة الطيران لمقاتلة الجيل الخامس Su-57E.

الطائرات بدون طيار Orlan-10E وOrlan-30

وفي قطاع الأنظمة غير المأهولة، سيتم عرض الطائرات دون طيار Orlan-10E وOrlan-30، والتي تستخدم بنشاط في العمليات القتالية للاستطلاع الجوي وتحديد الأهداف. بالإضافة إلى ذلك، ستعرض الشركة نظام RB-504P-E المضاد للطائرات بدون طيار ونظام التحكم في المجال الجوي في الموقع الثابت.

منطقة الدفاع الجوي

وفي منطقة الدفاع الجوي، سيتحدث متخصصو Rosoboronexport عن إمكانيات إنشاء نظام متعدد الطبقات لحماية المنشآت العسكرية والإدارية الصناعية من التهديدات الجوية، بما في ذلك الطائرات دون طيار من مختلف الفئات ستقدم الشركة أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات Tor-M2E ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة Verba.

عرض القدرات القتالية لنظام الدفاع الجوي

سيتم أيضًا عرض القدرات القتالية لنظام الدفاع الجوي Pantsir-S1M في حماية الأهداف من الهجمات من فئة واسعة من أسلحة الهجوم الجوي. ولهزيمة الطائرات بدون طيار صغيرة الحجم، ستقدم شركة Rosoboronexport أحدث صاروخ موجه مضاد للطائرات قصير المدى من طراز TKB-1055.