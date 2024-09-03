إصابة "حلاق" اليونفيل بالرصاص قرب مستوطنة المطلة.. تفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت مصادر لبنانية، بأن المدني الجريح الذي أطلقت عليه قوات الاحتلال الرصاص قبل قليل بالقرب من مستوطنة المطلة، متعاقد مع قوات اليونفيل الدولية، يعمل حلاق وكان ينتظر مرور السيارة لنقله للمقر لتأدية عمله.

كان ينتظر قوة تقله لمقر اليونفيل

وأضافت المصادر، أن الحلاق من بلدة إبل السقي، متعاقد مع قوات اليونيفل ويعمل "مزين شعر" وكان ينتظر في سيارة رابيد خاصة قرب "مثلث ابو زينب"، مقابل مستعمرة المطلة، لتقله دورية القوات الدولية نحو مقر القوة الاسبانية في منطقة " آبل القمح"، فأطلقت عليه قوات العدو النار وأصيب بعدة طلقات ونقلته اليونيفيل إلى مستشفى مرجعيون الحكومي.