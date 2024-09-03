حزب الله يستهدف التجهيزات ‏التجسسية في موقعي الجرداح والراهب بالأسلحة

ياسر رشاد - القاهرة - استهدف حزب الله ظهر اليوم الثلاثاء، التجهيزات ‏التجسسية في موقعي الجرداح والراهب بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة ما أدى إلى تدميرها.‏

وقال حزب الله عبر حسابه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:00 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 3-9-2024، التجهيزات ‏التجسسية في موقع الجرداح بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة ما أدى الى تدميرها.

موقع الراهب

وأضاف: استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:10 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 3-9-2024، التجهيزات ‏التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة ما أدى الى تدميرها.‏‏