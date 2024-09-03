شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية النواب: الحوار الوطنى نجح فى تجميع القوى السياسية على مائدة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحوار الوطنى لعب دورا مهما في مناقشة العديد من القضايا التي تمس المواطن بصورة مباشرة، ونجح في تجميع كافة الأطياف والقوى السياسية على مائدة واحدة، لاستماع آراء مختلفة بهدف الوصول لتوصيات ترضى كل الأطراف المشاركة.

وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحوار الوطنى يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية بمخرجاته للعمل على تنفيذها، ومن ثم فهو يعبر عن إرادة القيادة السياسية في الاستماع لمختلف الأطياف والتوجهات بغرض الوصول لأفضل المخرجات والتوصيات، فيما يخص الملفات والقضايا التي يلقى الضوء عليها، والتي تمثل أهمية كبرى للوطن والمواطن في نفس الوقت.

وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن الحوار الوطنى بتشكيله الحالي استطاع ان يحقق نجاح كبيرا في تناول القضايا التي تشغل بال المواطنين، وإحالة التوصيات للرئيس عبد الفتاح السيسي، وفى نفس الوقت القيادة السياسية تولي الحوار اهتمام خاص، حيث يتم إحالة كافة التوصيات للسلطة التنفيذية للوقوف على ما جاء فيها ومدى تنفيذها.

وأكد القطامى، أن هناك التزام من قبل القيادة السياسية بمبادئ حقوق الإنسان والتفاعل الجاد مع القضايا الملحة وكل هذه الخطوات تساهم في تعزيز مكانة مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، وهذا ما انعكس على الملفات التي ناقشها الحوار الوطنى خلال الفترة الأخيرة، والتوصيات الصادرة من الجلسات والتي تبنتها الحكومة في برنامجها الجديد مما يؤكد مدى العلاقة بين الحوار والسلطة التنفيذية.