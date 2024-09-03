شكرا لقرائتكم خبر عن بكل فخر صنع في مصر.. مدرعة مصرية تزين معرض الطيران بالعلمين والان مع تفاصيل الخبر

رصدت الكاميرات بـ معرض الطيران والفضاء بالعلمين، تواجد لمدرعة مصرية جديدة، كتب عليها " بكل فخر صنع في مصر".

ويعتبر المعرض حدث عالمى فريد، في مجال الطيران والفضاء، في افريقيا والشرق الاوسط، وتبدأ العروض الجوية بمشاركة أكثر من 300 شركة وجهة من مصنعى الطيران وصناعات الفضاء حول العالم، ممثلين لأكثر من 100 دولة، ليتم خلال الفعاليات الكشف عن طرازات مختلفة للطائرات المدنية والعسكرية والموجهة.



مدرعة مصرية تزين معرض الطيران بالعلمين 1



مدرعة مصرية تزين معرض الطيران بالعلمين 2



مدرعة مصرية تزين معرض الطيران بالعلمين 3