افادت وزارة الصحة في غزة، عن "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 40819 قتيلا و94291 مصابا منذ 7 تشرين الاول"، لافتة الى أن "الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 33 قتيلا و67 مصابا خلال 24 ساعة".
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.
وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بكارثة إنسانية غير مسبوقة، وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة في غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 40819 قتيلا و94291 مصابا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.