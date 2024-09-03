الصحة في غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 40819 قتيلا و94291 مصابا

افادت وزارة الصحة في غزة، عن "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 40819 قتيلا و94291 مصابا منذ 7 تشرين الاول"، لافتة الى أن "الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 33 قتيلا و67 مصابا خلال 24 ساعة".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بكارثة إنسانية غير مسبوقة، وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص