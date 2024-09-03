الخارجية المصرية: نرفض تصريحات نتانياهو المؤججة للاحتقان في المنطقة ونحمله عواقبها

أكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان ان "مصر ترفض تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو المؤججة للاحتقان في المنطقة وتحمله عواقبها"، مشيرة الى ان "محاولات نتانياهو الزج باسم مصر هو لتشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي وعرقلة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الاسرى، وهذه المحاولات تأتي لعرقلة جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة".
وتابعت :"نؤكد حرصنا على مواصلة القيام بدورنا في قيادة عملية السلام بالمنطقة بما يؤدي إلى الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين
وفي وقت سابق، اعتبر نتانياهو أن 3 من بين أهداف الحرب الأربعة التي حددتها إسرائيل، لن تتحقق إلّا بمواصلة سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا، ومعبر رفح.
وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحافي مساء أمس، أنه باستثناء هدف "إعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان"، فإن أهداف الحرب التي تتمثل بـ"القضاء على حماس، وإعادة الأسرى، وإلغاء أي تهديد مستقبلي على إسرائيل من غزة"، تتطلب السيطرة على محور فيلادلفيا ومعبر رفح.
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