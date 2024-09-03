افادت معلومات لقناة "الجديد" بأن "حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وصل إلى قصر العدل للاستماع إليه من قبل مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار". وكشفت المعلومات ان "التحقيق مع سلامة يتناول ملف شركة اوبتيموم والعقود التي ابرمت بين مصرف لبنان والشركة لجهة شراء وبيع سندات خزينة ولشهادات إيداع بالليرة وحصول الشركة على عمولات".

كانت هذه تفاصيل خبر الجديد: رياض سلامة وصل إلى قصر العدل للاستماع إليه من قبل مدعي عام التمييز بملف شركة اوبتيموم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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