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أمن الدولة تُخلي بلدة كرمسدة - زغرتا من النازحين السوريين لعدم استحواذهم على الأوراق القانونيّة

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افادت المديرية العامة لامن الدولة في بيان بانه،" بعد عدّة إنذارات كانت قد توجّهت بها مديريّة أمن الدولة في الشمال، إلى النازحين السوريّين غير المستوفين للشروط القانونيّة في بلدة كرمسدة في قضاء زغرتا، بضرورة إخلاء البلدة وترك العقارات التي يشغلونها لإعادتها إلى أصحابها، وبعد رفضهم تنفيذ هذه الإنذارات، قامت دوريّات من أمن الدولة في الشمال – مكتب زغرتا، بإخلاء بلدة كرمسدة من النازحين، وتمّ ختم 12 مسكناً بالشمع الأحمر وإجلاء 75 نازحاً لعدم استحواذهم على الأوراق القانونيّة".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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