افادت المديرية العامة لامن الدولة في بيان بانه،" بعد عدّة إنذارات كانت قد توجّهت بها مديريّة أمن الدولة في الشمال، إلى النازحين السوريّين غير المستوفين للشروط القانونيّة في بلدة كرمسدة في قضاء زغرتا، بضرورة إخلاء البلدة وترك العقارات التي يشغلونها لإعادتها إلى أصحابها، وبعد رفضهم تنفيذ هذه الإنذارات، قامت دوريّات من أمن الدولة في الشمال – مكتب زغرتا، بإخلاء بلدة كرمسدة من النازحين، وتمّ ختم 12 مسكناً بالشمع الأحمر وإجلاء 75 نازحاً لعدم استحواذهم على الأوراق القانونيّة".

كانت هذه تفاصيل خبر أمن الدولة تُخلي بلدة كرمسدة - زغرتا من النازحين السوريين لعدم استحواذهم على الأوراق القانونيّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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