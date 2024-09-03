مستشفى تل شيحا نظّم أياماً طبية مجانية في عدة قرى بقاعية تهدف إلى تقديم خدمات طبية أساسية

نظّم مستشفى تل شيحا أياماً طبية مجانية في عدة قرى بقاعية، شملت دير الغزال، ابلح، المنصورة وصغبين. هذه المبادرة، التي تعد جزءاً من مسؤولية المستشفى الاجتماعية، تهدف إلى تقديم خدمات طبية أساسية للسكان المحليين في المناطق التي تعاني من نقص في الموارد الصحية.

وانطلق اليوم الأول من الأيام الطبية المجانية من بلدة دير الغزال بالتعاون مع نادي ليونز الكرمة زحلة، اما اليوم الثاني والثالث فكانوا بالتعاون مع ابرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك وشملوا بلدات ابلح، المنصورة وصغبين.

وتميزت الأيام الطبية بحضور عيادة متنقلة مجهزة بأحدث المعدات الطبية مع فريق طبي وتمريضي متخصص، وباقبال كثيف من ابناء القرى التي شملتها الزيارات. وقد امنت الحملة معاينة اكثر من 200 شخص بين كبار السن والمرضى، واجرت لهم الفحوصات الأساسية واعطتهم الإرشادات الطبية ووجهتهم نحو اطباء الإختصاص، وقدمت ادارة المستشفى حسومات على الفحوصات المخبرية وصور الأشعة وعلى دخول المستشفى في حال اضطر المريض الى ذلك.

وقد عبّر العديد من الأشخاص عن امتنانهم العميق لمستشفى تل شيحا على تقديم هذه الخدمات القيمة، وتشير ردود الفعل إلى أن المبادرة لم تقتصر على تقديم الرعاية الصحية فقط، بل ساعدت أيضاً في تعزيز الوعي الصحي وتقليل المخاوف المرتبطة بالعلاج.

واكد مدير عام مستشفى تل شيحا مروان خاطر ان "هذه المبادرة تأتي في ظل الحاجة المتزايدة إلى خدمات طبية في المناطق الريفية حيث يواجه العديد من المرضى وكبار السن صعوبات في الوصول إلى الرعاية الصحية بسبب بعدهم عن المرافق الطبية الكبرى أو بسبب الضغوط الاقتصادية. واكد خاطر أن توفير الرعاية الصحية الأساسية هو حق لكل فرد، وأن هذه المبادرة تساعد في سد الفجوة بين الخدمات المتاحة واحتياجات المجتمعات المحلية".

واشار خاطر الى ان "مستشفى تل شيحا يسعى إلى تكرار هذه التجربة وتوسيعها لتشمل المزيد من المناطق، مع تحسين جودة الخدمات وتلبية احتياجات مجتمعية متزايدة. وقال ان هذه المبادرة هي بداية لسلسلة من الأنشطة التي تهدف إلى تحسين الرعاية الصحية وتعزيز الوعي الصحي في كافة المناطق اللبنانية".