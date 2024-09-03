قوى الأمن: توقيف شخصَين نفذا العديد من عمليات سرقة دراجات آليّة من مناطق عدّة في بيروت وجبل لبنان

اعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، انه "شعبة المعلومات تمكنت من رصد شخصَين يقومان بتنفيذ عمليات سرقة دراجات آليّة في مناطق بيروت وجبل لبنان وقد انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التّواصل الإجتماعي توثّق قيامهما بسرقة درّاجات في محلّتي قصقص-بيروت والمريجة-الضّاحية".

واشارت الى أن "القطعات المختصّة في الشّعبة باشرت إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد المشتبه فيهما وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هويّتَيهما، وهما كلٌّ من: ع. ز. (من مواليد عام ۱۹۹۷، لبناني)- ح. س. (من مواليد عام ۱۹۹۳، لبناني). الأوّل من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة درّاجات ومخدّرات وحيازة أسلحة وترويج عملة مزيّفة وتخريب، ويوجد بحقّه خلاصة حكم بجرم تخريب، والثاني من أصحاب السّوابق بجرائم مخدّرات وطعن وضرب وإيذاء، ومطلوب للقضاء بجرم محاولة قتل".

واضافت أن "أعطيت الأوامر لدوريّات الشّعبة للعمل على تحديد مكانهما وتوقيفهما، بالتّنسيق مع القضاء. بتاريخ 28-8-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفهما، بعملية نوعيّة، في محلّة برج البراجنة.

بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة قيامهما بتنفيذ العديد من عمليّات سرقة الدّراجات، كما اعترفا بتعاطي المخدّرات. أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".