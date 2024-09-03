يوحنا العاشر التقى عودة: قضية لبنان وما يهمّ اللبنانيين ترتكز أولاً على انتخاب رئيس للجمهورية

زار بطريرك إنطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر يازجي، متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده، في حضور كهنة الأبرشية.

واشار يوحنا العاشر، الى انني "أتوجه إلى إخوتنا وأحبّتنا اللبنانيين وأقول لهم اثبتوا ولا تخافوا رغم قساوة الظروف وصعوبة الأيام. الأيام صعبة وقاسية من نواحٍ كثيرة ولكن لبنان، لبناننا، لبنانكم غالٍ على قلوبنا، علينا أن نحافظ عليه، أن نتشبّث بأرضنا، بعائلاتنا، ببيوتنا، ونحافظ على هذا اللبنان الغالي، لبنان الرسالة".

وأكد أن "هنا لا ننسى أوجاعنا بدءاً من الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت وكل الكوارث التي نجمت عنه والأضرار، وصولاً إلى أوضاعنا وظروف شعبنا في قضية الأموال المودعة في المصارف، وهي جنى عمر كل شخص وللأسف بطريقة من الطرق خسر كل شخص كل شيء وفقد جنى عمره وكأن هذه الأموال نُهبت من أيادي شعبنا ومن تعبه. لذلك، كما نقول دوماً، نكرر وبصوتٍ عالٍ الدعوة إلى جميع السياسيين، الإداريين، المعنيين، المسؤولين في هذا البلد ضرورة انتظام عمل الهيئات الدستورية والمجالس الدستورية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية".

واوضح ان "من هنا الدعوة لأن يتعالى الجميع على المصالح والأمور الشخصية وأن نوجّه قوانا جميعاً يداً واحدة إلى قضية لبنان وما يهمّ اللبنانيين ومصلحتهم والتي ترتكز أولاً على انتخاب رئيس للجمهورية لأن كل عملية إنقاذ لبنان والإصلاح تبتدئ من هذا الأمر. فمن الضروري جداً أن يتم انتخاب رئيس للجمهورية، لأن هذا الفراغ ليس من مصلحة أحد. بالطبع لا ننسى ما يحصل في الجوار، في المنطقة، وأذكر بشكل خاص ما يجري في غزة، في فلسطين، وانعكاسات ذلك علينا أيضاً، على أهالينا في الجنوب".

واضاف، "صلاتنا وكل دعائنا ألا تتوسّع دائرة الحرب وتمتد إلى مناطق أخرى. دعاؤنا أن يعود السلام وأن تتوقف الحروب في غزة وبشكل عام في أنحاء العالم أجمع، ولا ننسى أحداً. نحن كما نؤكد دوماً، بعد جولة طويلة من الأحاديث وإعادة النظر مع صاحب السيادة سيدنا الياس، دوماً نؤكد في كنيستنا الإنطاكية أننا أبناء السلام ونريد السلام ونريد إيجاد حلول سلمية لكل قضايانا بدءاً من لبنان ووصولاً إلى كل قضايانا في هذه المنطقة، في الشرق الأوسط، وقضايانا في البلاد العربية".