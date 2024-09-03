اللواء خير أشرف على تسليم شيكات للمتضررين من استهداف العدو لمبنى في حارة حريك

أشرف الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير في حضور رئيس بلدية حارة حريك زياد واكد ونائبه احمد حاطوم، على تسليم شيكات للمواطنين في مبنى البلدية، وذلك بدل ايواء الوحدات السكنية المتضررة من الغارة التي استهدف فيها العدو الاسرائيلي احد المباني في المنطقة وادى الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى وتدمير المبنى ومحيطه.
والتقى اللواء خير المواطنين المتضررين، واكد لهم "وقوف الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي والهيئة العليا للإغاثة الى جانبكم في هذه الظروف الاستثنائية والصعبة"، معتبرا ان "ما تقدمة الهيئة هو تعويض مادي لا يرقى الى التضحيات التي قدمها الاهالي ولكنه يدعمهم ويعوض عن اضرارهم المادية لاعادة بناء منازلهم المدمرة او المتضررة".
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