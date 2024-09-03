سفير اليابان يزور "عايدة ٤" ويشيد بتطورها ويؤكد دعمه لدول أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - زار السفيرأوكا هيروشى سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية، و الممثل الرئيسي لهيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) في مصر كين كاتو، اليوم الثلاثاء، السفينة "عايدة ٤"، وأبدى اعجابه بالسفينة التى تبلغ من العمر ٣٢ عاماً ومازالت متطورة لهذا الحد.

وأعرب عن سعادته بهذه الزيارة وحرص على زيارة غرفة القيادة و غرفة تحكم الآلات ، مؤكدا أن اليابان تحرص دائماً على التعاون مع الدول الافريقية.



تعتبر "عايدة 4" من أحدث سفن التدريب في العالم، حيث أنها مجهزة بأحدث الأجهزة الملاحية الإلكترونية وجابت السفينة العديد من الموانئ العربية والأجنبية لكي يتدرب الطلاب علي جميع نواحي العمل بالبحر والتي سيواجهها خلال حياته العملية بعد التخرج.



وكان في استقبال الخليج 365 الياباني كلا من اللواء بحري رضا احمد اسماعيل مستشار وزير النقل لشئون النقل البحري، و اللواء بحري حسين مصطفي الجزيري رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، والدكتور السنوسى بلبع نائب رئيس الاكاديمية العربية للشؤون البحرية والافريقية نيابةً عن الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية، و الربان أحمد على أنسى عميد معهد التدريب بالبحر.



من جانبه ، رحب الدكتور بلبع بالحضور ، وأكد ان السفينة قُدمت كمنحة من الحكومة اليابانية للحكومة المصرية دعماً للمتطلبات الرئيسية للقيام بأعمال التدريب والتموين من عام 1992 تحت إشراف الهيئة اليابانية الدولية ، لافتا ان الاكاديمية العربية وهيئة السلامة البحرية قدمت دعم لهذه السفينة لتصل إلى هذا المستوى العالى من التطور.



وأضاف أن "عايدة 4 " حققت على أرض الواقع النموذج الناجح في تحقيق التعاون الدولي، في إنجاز أفضل منظومة على أعلى مستوى في المجال البحري، فهي مخصصة لإعداد كوادر بحرية تخدم أبناء الوطن العربي والدول الإفريقية، حيث تم تدريب ما يقرب من ١٧٠٠ افريقى من ٣٧ جنسية على السفينة.



وأوضح انه تم الاتفاق على مزيد من التعاون المستقبلي بين الأكاديمية العربية هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) .

الجدير بالذكر ان سفينة "عايدة 4" تصنف دولياً بانها سفينة ذات أغراض خاصة للتموين والتدريب وهي تتبع هيئة الإشراف اليابانية "NKK" ويتكون طاقم القيادة بها من الربابنة والمهندسين من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

كما يتكون طاقم العاملين من المهندسين والفنيين والبحارة والإداريين وهم يتبعون الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.. كما تحمل علي متنها طاقماً مخصصاً للتدريب من المحاضرين والمدربين من معهد التدريب بالبحر التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري