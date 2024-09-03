القسام توقع قوة صهيونية في كمين محكم بمخيم طولكرم

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن مجاهدو القسام من إيقاع قوة صهيونية راجلة في كمين محكم داخل حارة "البلاونة" بمخيم طولكرم شمال الضفة ويؤكدون إيقاع إصابات محققة في صفوف القوة .

وسوف نوافيكم بالتفاصيل..

40819 شهيد منذ بدء العدوان

قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، إن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 40819، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 94291 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 33 مواطنا، وإصابة 67 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

الضحايا لا يزالون تحت الركام

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



