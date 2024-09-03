من فكرة لواقع.. كيف تحول أطفال الرعاية الاجتماعية لمواهب فنية بكفر الشيخ؟ - فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قادت الصدفة موظفين سابقين بالتضامن الاجتماعي في كفر الشيخ، لتغيير مسار حياة أطفال وشباب من نزلاء دار الرعاية الاجتماعية بقرية البكاتوش التابعة لمركز قلين إلى أصحاب مواهب فنية.

دار الرعاية الاجتماعية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي في كفر الشيخ تختص برعاية الأطفال والشباب من ضحايا المجتمع سواء مشردين أو مجهولي النسب وغيرها من مشاكل مجتمعية واجهتهم في حياتهم ويعمل موظفيها على تقويمهم وتقديمهم للمجتمع بشكل سليم.

بداية تحويلهم إلى أصحاب مواهب فنية كانت خلال أشهر ماضية عندما توجه بهاء الدفراوي، موظف بالتضامن الاجتماعي في كفر الشيخ رفقة صديق رحلة الكفاح في نفس المجال أشرف بدر الدين، الموظف السابق بالتضامن إلى دار الرعاية الاجتماعية بقرية البكاتوش كزيارة اعتيادية منهما في تقديم الأعمال الخيرية للدار ونزلائها.

طرح الدفراوي وصديقه أشرف فكرة استغلال طاقة الأطفال والشباب بعدما لمس كلاهما وجود طاقات فنية لديهم في الغناء والإنشاد الديني وبعد جهود إدارة دار الرعاية الاجتماعية تحت قيادة توفيق مسيوغة المبذولة في تعديل وسلوك وتقويم أطفال وشباب الدار.

واصل الصديقين مهمتهما والتقى كلاهما بالفنانين مدحت عبدالرحيم، صاحب سيرة فنية تتخطى نصف قرن في مجال التمثيل والإخراج بالثقافة الجماهيرية، وكذا بالموهوبين الآء عطية، وأسامة ترابيس، وأحمد المحمدي، وصفاء منصور وذلك بحثًا من الصديقين مع هؤلاء الفنانين في تدريب أطفال وشباب دار الرعاية الاجتماعية على التمثيل، والاستعراضات الوطنية، وإلقاء الإنشاد الديني.

ومن واقع ذلك تحولت الفكرة وجرى ترجمتها إلى واقع وذلك بتدريب حوالي 15 طفلا وشابًا من عمر 9 أعوام إلى 18 عامًا على التمثيل قادهم إلى ذلك الفنان مدحت عبدالرحيم، وجرى عمل نص مسرحي صغير يسرد قصص مؤثرة حول أطفال الشوارع، كما جرى تدريب آخرون على الإنشاد الديني من خلال انتقاء العناصر الصوتية بجانب تدريب آخرون على الاستعراضات الخاصة بالأغاني والأشعار الوطنية.

ووفق ذلك جرى عمل حفل فني على المسرح الثقافي في كفر الشيخ لهؤلاء الأطفال والشباب أبناء دار الرعاية الاجتماعية تضمن العديد من الفقرات الفنية في التمثيل، والاستعراضات، والإنشاد الديني بحضور قيادات مديرية التضامن الاجتماعي في كفر الشيخ، وتحت رعاية اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، ونالت الفقرات إعجاب قيادات المديرية.

كشف الفنان مدحت عبدالرحيم، عن نجاح هؤلاء العناصر في تقديم عرض بعنوان "بانوراما فلسطينية" باللغة العربية الفصحى ونجحوا في إتقان اللغة سريعًا خلال فترة تدريبهم أثناء إقامة الحفل الفتي الذي شمل جميع الفقرات الفنية.

في الختام قال بهاء الدفراوي، موظف التضامن الاجتماعي ومؤسس الفكرة لمصراوي إن هؤلاء الأطفال والشباب أبناء دار الرعاية الاجتماعية بالبكاتوش استطاعوا الإعلان عن أنفسهم بأنهم أصحاب مواهب فنية وما حدث لهم تعد ظروف لا دخل لهم فيها.

وأضاف أشرف بدر الدين، شريك الفكرة أن عوامل النجاح الأولى في تقديم هؤلاء الأطفال والشباب بدار الرعاية الاجتماعية كمواهب فنية تعود إلى موظفي ومسئولي الدار فهم أكثر الناس الذين نجحوا في تقويمهم بالشكل الأمثل ما ساعد في اكتشافهم أصحاب مواهب فنية.