مصور فلكي يلتقط صورة لمذنب أطلس في لقاء نادر مع سديم الخفاش الطائر

محمد اسماعيل - القاهرة - التقط المصور الفلكي ميجيل كلارو، صورة مذهلة للسماء العميقة تظهر فيها فوضى كونية من السدم والنجوم ومذنب دوري بفترة مدارية تبلغ 85 عامًا.

تتميز صورة السماء العميقة التي التقطت بأطوال موجية مختلفة، بسحابة حمراء كبيرة من غاز الهيدروجين المتوهج من Sh2-129، والمعروفة باسم سديم الخفاش الطائر. يبدو أن السديم، الذي يبلغ قطره الفيزيائي 271 سنة ضوئية، يضم في داخله سديم حبار عملاق أزرق اللون يمتد عبر المركز بطول 50 سنة ضوئية.

اكتشف هذا السديم الكوكبي في عام 2011 بواسطة المصور الفلكي الفرنسي نيكولاس أوترز ويقع في كوكبة الملتحمة، ويتميز هذا السديم ذو الشكل ثنائي القطب الخافت للغاية (تتحول النجوم مثل شمسنا إلى أقزام بيضاء عن طريق التخلص من غازاتها الخارجية) هنا بالانبعاث الأزرق والأخضر من ذرات الأكسجين المؤينة المزدوجة (ذرات الأكسجين التي فقدت إلكترونين).

على الرغم من أن كرة منتشرة خضراء إضافية مرئية بالقرب من حافة الأجنحة المحمرة للخفاش الطائر، إلا أنها ليست نوعًا جديدًا من السديم الخيالي، ولكنها لقاء نادر مع زائر للنظام الشمسي، المذنب الخافت الوحيد C/2023 E1 Atlas، الذي يلمع بقدر باهت يبلغ 14.7.

يدور المذنب C/2023 E1 Atlas حول الشمس كل 85 عامًا على مسافة متوسطة تبلغ 19 وحدة فلكية، وفقًا للاتحاد الفلكي الدولي (IAU). هذه هي المسافة المتوسطة تقريبًا بين الأرض والشمس.