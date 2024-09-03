بالصور- محافظ قنا يتفقد أعمال مشروع ازدواج الطريق الزراعي الشرقي

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

تفقد الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ازدواج الطريق الزراعي الشرقي عند كمين البياضية وحتي قرية كرم عمران بإجمالي طول 10 كم، وحجم استثمارات بلغ 209 مليون جنيه.

رافق المحافظ الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والمهندس عماد حسين رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للمنطقة الثامنة، والمهندس عبدالرحيم محمد مدير عام التنفيذ والصيانة، والمهندس محمود عبدالسلام مدير المشروع، وسيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، ومحمد حسن مدير إدارة المواقف.

وأشار محافظ قنا، إلى أهمية مشروع ازدواج الطريق الزراعي الشرقي الذي سيخدم الحركة المرورية على جانبي الطريق بشكل فعال و آمن، فضلا عن تنشيط حركة السياحة والاستثمار، وتقليل الازدحام والأحمال المرورية وتخفيف الحوادث، موجها بتكثيف أعمدة الإنارة تجنبا لوقوع الحوادث .

وشدد "عبد الحليم" علي ضرورة تنفيذ كافة معايير السلامة والجودة للوصول لأعلى نسب انجاز فى أسرع وقت ممكن وفقًا للمواصفات والمعايير الفنية المحددة.