التقديم لدكتوراه هندسة البرمجيات بحاسبات حلوان.. الشروط ومدة الدراسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة حلوان تفاصيل برنامج دكتوراه هندسة البرمجيات، بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، ودرجة دكتوراه الفلسفة في هندسة البرمجيات يتبع علميًّا قسم نظم المعلومات بالكلية.

وتتمثل أهمية البرنامج في أنه علم هندسة البرمجيات لا يدمج فقط بين طرق تصميم البرمجيات وتنفيذها؛ ولكن أيضًا صيانة البرمجيات وتطويرها بشكل مستمر، ويعتبر علم هندسة البرمجيات عاملًا مهمًّا في تطوير مسارات البحث المختلفة للمبرمج، والتي تساعده في فهم وتعلم المهارات اللازمة للتدرج على السلم المهني.

وتتمثل شروط القبول بأن يكون حاصلًا على ماجستير الحاسبات والمعلومات، تخصص هندسة البرمجيات، أو الذكاء الاصطناعي، أو الأمن السيبراني، أو علوم البيانات من إحدى الجامعات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية.

وتكون مدة الدراسة من سنتَين إلى ست سنوات بحد أقصى، وتتمثل متطلبات الدراسة 6 ساعات معتمدة، مقررات إجبارية (2 مقرر)، و18 ساعة معتمدة، مقررات اختيارية (3 مقررات تخصصية و3 مقررات مرتبطة)، 24 ساعة معتمدة لرسالة الدكتوراه، بإجمالي 48 ساعة معتمدة، بحد أدنى معدل تراكمي 2 (أي من 65% إلى أقل من 70%).