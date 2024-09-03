إزالة 23 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن عدد حالات الإزالة التي جرت خلال المرحلة الثالثة من الموجة الــ 23 لإزالة التعديات على مستوى المحافظة بلغ 56 حالة.

وأوضح أن عدد حالات الإزالات تضمنت 6 حالات تعد على 187 متر أرض أملاك دولة، و50 حالة على 3 أفدنة و4 قراريط أرض زراعية خاصة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية باسترداد أراضي الدولة، ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

ووجه محافظ بني سويف باستمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية، والوحدات المحلية، والجهات المعنية، لاستئناف العمل في المرحلة الثالثة لإزالة التعديات، مع التركيز على إزالة حالات التعدي في المهد والتعديات على المجاري المائية ونهر النيل والري، وذلك وفق تنسيق وتعاون بين الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

يذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يجري تنفيذها على 3 مراحل، بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 6 إلى 26 يوليو الماضي، وتلتها المرحلة الثانية في الفترة من 3 إلى 23 أغسطس الماضي، وتختتم بالمرحلة الثالثة التي انطلقت في الفترة من 31 أغسطس وتستمر حتى 20 سبتمبر الجاري.