شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشئون النيابية يستقبل الأنبا إرميا ويشيد بدور المركز الثقافى القبطى والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، نيافة الأنبا إرميا، الأسقف العام رئيس المركز الثقافى القبطي الأرثوذكسى، فى مقر الوزارة بالقصر العيني.

وفى بداية اللقاء، قدم الأنبا إرميا تهانيه الحارة للمستشار محمود فوزى بمناسبة توليه منصبه، معبرًا عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح فى مهامه الوطنية. وتمحور اللقاء حول ضرورة تعزيز الوعى المجتمعى ودعم أواصر المحبة والتسامح بين أبناء الشعب المصرى، باعتبارها أساسًا لتحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد الأنبا إرميا أن جميع الأديان السماوية تدعو إلى العيش فى سلام ومودة، ونشر القيم النبيلة والأخلاق الحميدة، مع احترام وقبول الآخر.

ومن جانبه، أشار المستشار محمود فوزي إلى أهمية التواصل السياسى مع كافة شرائح المجتمع، مشددًا على أهمية ترسيخ قيم المواطنة ووحدة النسيج المجتمعى، خصوصًا فى ظل التحديات الراهنة التى تواجه مصر. كما أثنى على الدور الوطنى الكبير الذى تقوم به الكنيسة المصرية، وأشاد بالمركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى، ودوره الفاعل فى تعزيز التوعية ونشر القيم الإيجابية التى تساهم فى رفعة شأن الوطن، مؤكدًا على ضرورة تضافر الجهود الوطنية للوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية الحكيمة.

وهذا اللقاء يعكس رؤية المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى، فى تعزيز قيم السلام والمحبة بين جميع أبناء الوطن، والعمل المستمر من أجل تحقيق المصلحة العليا للوطن.