قوى الأمن: إحباط محاولة فرار من سجن البترون وتوقيف شخص حاول إدخال أجهزة خلوية

أعلنت شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنه "بنتيجة التفتيشات الدقيقة والمتكررة التي تجريها إدارة سجن البترون في وحدة الدّرك الإقليمي والعناصر المولجة الحراسة، تمّ إحباط محاولة فرار من السّجن المذكور، بصورة استباقيّة، وضبط ستّة مناشير كانت تستخدم لنشر فتحة تهوئة حديديّة صغيرة، للهروب عبرها".

وكشفت الشعبة، أنه "جرى توقيف المدعو: ا. ح. (مواليد عام 1985، لبناني) لمحاولته إدخال خمسة أجهزة خلويّة إلى داخل السّجن".

كذلك، أعلنت عن "ضبِطَ ثمانية أجهزة خلويّة مع متمّماتها كانت مخبّأة بطريقة احترافية في داخل جدران السّجن. كما عُثر على ١٠،٥غرامات من مادّة حشيشة الكيف، وسكاكين وأدوات حادّة مصنّعة في السّجن".

وأكدت على أن "التّحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص".