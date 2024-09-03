يديعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي: نتانياهو حول محور فيلادلفيا إلى تحد لمصر ومكان لدفن الاتفاق

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول إسرائيلي، تأكيده أن "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو حول محور فيلادلفيا إلى تحد لمصر ومكان لدفن الاتفاق".

وتابع المسؤول الاسرائيلي :"عندما رأى مكتب نتانياهو أن هناك فرصة لإبرام صفقة تبادل قرر التراجع".

وفي وقت سابق، اعتبر نتانياهو أن 3 من بين أهداف الحرب الأربعة التي حددتها إسرائيل، لن تتحقق إلّا بمواصلة سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا، ومعبر رفح.

وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحافي مساء أمس، أنه باستثناء هدف "إعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان"، فإن أهداف الحرب التي تتمثل بـ"القضاء على حماس، وإعادة الأسرى، وإلغاء أي تهديد مستقبلي على إسرائيل من غزة"، تتطلب السيطرة على محور فيلادلفيا ومعبر رفح.