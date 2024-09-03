أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، في حديث لقناة "الحدث" أن "توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة قرار قضائي ولن نتدخل في"، مشددا على ان "القضاء يقوم بواجبه وجميعنا تحت سقف القانون".
وأفادت قناة "الجديد"، عن "نقل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة إلى مقر قوى الامن الداخلي".
هذا واوقف سلامة باشارة من النيابة العامة التمييزية بعد التحقيق معه اليوم في قصر العدل.
كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي: توقيف رياض سلامة قرار قضائي ولن نتدخل فيه وجميعنا تحت سقف القانون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.