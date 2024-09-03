ميقاتي: توقيف رياض سلامة قرار قضائي ولن نتدخل فيه وجميعنا تحت سقف القانون

أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، في حديث لقناة "الحدث" أن "توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة قرار قضائي ولن نتدخل في"، مشددا على ان "القضاء يقوم بواجبه وجميعنا تحت سقف القانون".

وأفادت قناة "الجديد"، عن "نقل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة إلى مقر قوى الامن الداخلي".

هذا واوقف سلامة باشارة من النيابة العامة التمييزية بعد التحقيق معه اليوم في قصر العدل.