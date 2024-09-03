اجراءات لوزارة المالية بشأن الإلتزام الضريبي ومكافحة التهرب وتلافي زيادة الضرائب والرسوم

أعلنت وزارة المالية، أنها "وفي معرض تفعيلها للإلتزام الضريبي ومكافحة التهرب وتلافي زيادة الضرائب والرسوم، بصدد اتخاذ إجراءات يندرج ضمنها إجراء مسح ميداني شامل ابتداءً من 1/9/2024 بذلك، وعليه تتمنى على جميع المسجلين لدى الإدارة الضريبية عرض شهادات التسجيل لدى هذه الإدارة في مكان بارز للعموم".

وتمنت الوزارة على "غير المسجلين، المبادرة إلى التسجيل لدى الدائرة الضريبية المختصة في المحافظة بالنسبة لضريبة الدخل، ولدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة في بيروت، بالنسبة للذين توافرت لديهم شروط الخضوع للضريبة أي تجاوز رقم أعمالهم خلال فصل واحد أو أربعة فصول متتالية سابقة مبلغ خمسة مليارات ليرة لبنانية، والتعاون الكامل مع الإدارة الضريبية، علماً انه يمكن لجميع المكلفين الحصول على نموذج مباشرة العمل بالنسبة لضريبة الدخل وطلب التسجيل في مديرية الضريبة على القيمة المضافة من خلال موقع وزارة المالية الالكترونيwww.finance.gov.lbأو مباشرة من خلال مراكز الوحدات الضريبية".

وأضافت "في حال الحاجة إلى أية معلومات أو التقدم بأية معلومات ، الاتصال على رقم الهاتف: 01-429002/3".