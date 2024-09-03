أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:05 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 3-9-2024، موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة".
كذلك أعلن الحزب، في بيان آخر، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:55 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 3-9-2024، انتشاراً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة".
وفي السياق، أعلن الحزب أنه "استهدف عند الساعة 02:20 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 3-9-2024، المنظومات الفنية في موقع العاصي بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة ما أدى الى تدميرها".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا موقع الرادار والمنظومات الفنية في موقع العاصي وانتشاراً لجنود العدو بمحيط موقع السماقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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