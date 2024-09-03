وزير العدل بعد توقيف سلامة: القضاء قال كلمته ونحن نحترم قراره

أشار وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري، بعد توقيف سلامة، الى أن "القضاء قال كلمته ونحن نحترم قراره".

وكانت قد أفادت معلومات صحافية، عن "توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة باشارة من النيابة العامة التمييزية بعد التحقيق معه اليوم في قصر العدل".

ووصل سلامة ظهر اليوم الى إلى قصر العدل للاستماع إليه من قبل مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار

وكشفت المعلومات ان "التحقيق مع سلامة تناول ملف شركة اوبتيموم والعقود التي ابرمت بين مصرف لبنان والشركة لجهة شراء وبيع سندات خزينة ولشهادات إيداع بالليرة وحصول الشركة على عمولات".