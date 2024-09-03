مراقبو الاقتصاد شمالا ضبطوا بضاعة منتهية الصلاحية في قضاء الضنية

تابع مراقبو مصلحة وزارة الاقتصاد في الشمال جولاتهم على مختلف الاقضية الشمالية، باشراف رئيسة المصلحة لمى علم الدين، وضبطوا كمية كبيرة من البضاعة المنتهية الصلاحية في مستودع للبيع بالجملة في قضاء الضنية، وتم تسطير محضر ضبط في حق صاحب المستودع وحجز البضاعة، ليصار بعد ذلك الى اتلافها وفقا" للاصول.

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