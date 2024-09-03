أوكرانيا تسقط عدداً من الطائرات المسيرة

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت القوات الجوية الأوكرانية إنها أسقطت 27 من أصل 35 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال هجوم الليلة الماضية.
وأضافت القوات الجوية، في بيان على تطبيق تيليجرام، أن القوات الروسية استخدمت ثلاثة صواريخ وصاروخاً موجهاً في الهجوم.
ابوظبي - سيف اليزيد - قالت القوات الجوية الأوكرانية إنها أسقطت 27 من أصل 35 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال هجوم الليلة الماضية.
وأضافت القوات الجوية، في بيان على تطبيق تيليجرام، أن القوات الروسية استخدمت ثلاثة صواريخ وصاروخاً موجهاً في الهجوم.
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية