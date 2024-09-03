الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة حبلة جنوب قلقيلية

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بلدة حبلة جنوب مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وانتشرت في شوارعها وبالتحديد مفرق "راس عطية".

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، شابا، وأصابت آخرين خلال مواجهات في مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال داهمت عددا من المحلات التجارية واعتدت على المواطنين، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام والصوت، ونصبت كاميرات مراقبة على طول جدار الفصل والتوسع العنصري، الذي يفصل المخيم عن مدينة القدس المحتلة.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت أحد المواطنين من داخل المخيم بعد الاعتداء عليه، لم تعرف هويته بعد، خلال المواجهات في المخيم.

ارتفاع حصيلة شهداء غزة لـ 40819 منذ بدء العدوان

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 40819، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 94291 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 33 مواطنا، وإصابة 67 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

الضحايا لا يزالون تحت الركام

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.