البعثة البحرية الأوروبية: الظروف غير مواتية لقطر سفينة نفط مشتعلة قبالة اليمن

أعلنت البعثة البحرية الأوروبية "أسبيدس" أنّ "الظروف غير مواتية" لقطر ناقلة النفط اليونانية "سونيون" المشتعلة بعد تعرضها لهجوم شنه الحوثيون قبالة اليمن. وأفادت البعثة "أسبيدس" المعنية بالأمن في البحر الأحمر في بيان، "توصلت الشركات الخاصة المسؤولة عن عملية الإنقاذ إلى أن الظروف لم تكن مواتية لإجراء عملية القطر وأنه لم يكن من الآمن المضي قدمًا. وتدرس الشركات الخاصة الآن حلولًا بديلة"، من دون أنّ تقدم مزيدا من التفاصيل حول مسألة الأمان، في منطقة تشهد استهدافا للسفن التجارية في شكل متواصل.

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