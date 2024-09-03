"الجزيرة": سموتريتش يعرض خطته لميزانية 2025 يقدر فيها تكلفة الحرب بأكثر من 68 مليار دولار

كشفت قناة "الجزيرة"، أن "وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يعرض خطته لميزانية 2025 يقدر فيها تكلفة الحرب بأكثر من 68 مليار دولار".

وادعى سموتريتش أن "العجز المالي في الميزانية سيكون أقل من التوقعات، وهي 6.6%، لأن سيرتفع في الأشهر القريبة لكنه سينخفض مجددا ليصبح أقل من التوقعات في الربع الأخير من العام الحالي".

وأضاف أنه "من الجائز جدا أن يكون هناك تصحيح نحو الأسفل للتوقعات، لكن هذا في إطار منطقي بسبب الحرب".

وبحسب سموتريتش، فإنه "نحن في الحرب الأطول والأكثر تكلفة في تاريخ دولة إسرائيل، مع إنفاق مباشر بمبلغ 200 – 250 مليار شيكل".

واعتبر سموتريتش أنني "فخور بطريقة قيادتنا للاقتصاد في الـ11 شهرا المعقدة للحرب. والنتائج جيدة من حيث المناعة القومية، بصمود المصالح التجارية، وامتثال عناصر الاحتياط في الخدمة العسكرية وبالدهم الممنوح للذين تم إخلاؤهم من بلداتهم".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه "ليس واضحا في هذه الإثناء ما إذا كان سموتريتش قادرا على تمرير ميزانية العام 2025، كما أنه ليس واضحا ما إذا كان رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، معني بذلك وما إذا كانت أحزاب الائتلاف توافق عليها".