نقابة المعلوماتية وقعت مذكرة تعاون مع معهد العلوم البحرية في البترون لتعزيز الخبرات التكنولوجية والإدارية

أعلنت نقابة المعلوماتية والتكنولوجيا في لبنان، في بيان، أنها "وقعت، ممثلة بالنقيب جورج الخويري، على مذكرة تعاون مع معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا Marsati في البترون ممثلا بمديره الدكتور اسطفان عسال، بهدف تعزيز الخبرات التكنولوجية والإدارية من خلال تقديم تدريب متخصص في مجالات التكنولوجيا وإدارة المشاريع. وكل ذلك تم بفضل جهود الدكتور اسطفان عسال والكابتن هيثم شعبان وحضور الكابتن علي حيدر، وبالتعاون والدعم من شركتي "Edelweiss Maritime Management Services" ممثلة بالكابتن أسعد الريس، و"ITLS-LB" ممثلة بالسيد طارق الباشا".

وأوضحت النقابة، أن "مذكرة التعاون هذه تهدف إلى تطوير الأنشطة التعاونية مثل تنظيم المحاضرات والندوات وتنفيذ مشاريع مشتركة، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والمواد. كما اتفق الطرفان على تحديث المناهج الدراسية البحرية لتواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، مع التركيز على دمج المجالات التكنولوجية والرقمية الأساسية ضمن النظام التعليمي".

وأشارت الى أن "المذكرة تشمل أيضا، تقديم شهادات دولية معتمدة في مجالات مثل الأمن السيبراني، وإدارة الشبكات، والحوسبة السحابية، وذلك عبر برنامج تدريبي متنوع يشمل التدريب الشخصي والجلسات عن بُعد والوصول إلى منصات تعليمية على الإنترنت، مع التأكيد على تقديم الدعم المستمر للمشاركين لتحقيق أهدافهم التعليمية".