"النشرة": مسيرة إسرائيلية استهدفت منطقة مفتوحة في بلدة مارون الراس

أفاد مراسل "ألنشرة" في الجنوب، بأن "الطيران الإسرائيلي المسيّر نفذ غارة أطلقت صاروخا موجها استهدف منطقة مفتوحة في بلدة مارون الراس - قضاء بنت جبيل".

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